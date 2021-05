Laatste werkdag Erik Schuffel bij MSC Cruises

Erik Schuffel (Managing Director MSC Cruises The Netherlands) vertrekt na 10,5 jaar bij MSC Cruises. Samen met zijn schoonzoon Djerr van Wilgenburg wordt hij distribiteur en importeur van Italiaanse Dorelan bedden en matrassen. Vandaag is zijn laatste werkdag.

“Na 10,5 jaar werkzaam geweest te zijn voor dit mooie, dynamische, maar ook inspirerende familiebedrijf, heb ik besloten om toch nog een nieuw avontuur aan te gaan. Dinsdag 4 mei is mijn laatste werkzame dag voor MSC Cruises”, aldus Schuffel. Het was al jaren een diep gekoesterde wens, of eerder een droom: ondernemer worden. Nu zet ik dan toch die stap. Super spannend natuurlijk in deze tijd. Niet in de mooiste sector die ik ken (die van cruises uiteraard), nee, zelfs niet in het toerisme. En dat maakt het juist extra uitdagend voor mij”, zo laat Schuffel weten in een afscheidsmail aan partners en bekenden uit de reisbranche.

Schuffel wil iedereen die in de reisbranche werkzaam is een hart onder de riem steken. “Er staat gauw een post Corona tijdperk op de stoep en ik ga er vanuit dat veel mensen toch weer graag willen gaan cruisen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie support en samenwerking. Ik wens mijn collega’s, onze business partners, onze leveranciers en overige betrokkenen alle succes toe voor de toekomst en een behouden vaart. Uiteraard hoop ik in de toekomst nog vaak aan boord te zullen stappen om weer een mooie herinnering te maken.” Schuffel was eerder werkzaam bij Club Med en TUI.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.