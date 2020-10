Laatste werkdag voor Nederlands langst vliegende, vrouwelijke gezagvoerder

Liz Jennings Clark is al vanaf 1992 gezagvoerder bij Transavia en daarmee Nederlands langst vliegende, vrouwelijke gezagvoerder. Gisteren, maandag 26 oktober, was Liz’ laatste werkdag voor haar pensionering en zat zij na 32 dienstjaren voor het laatst op de linkerstoel in de cockpit. Voor deze vlucht, naar Pisa, vroeg Liz een volledig vrouwelijke bemensing aan zoals de co-pilote en ook een volledige vrouwelijke cabinecrew.

Liz groeide op in Saint Lucia, een eiland in het Caribisch gebied. Liz Jennings Clark: “Al van kleins af aan wist ik wat ik wilde. Vliegen! Die droom kwam uit.” Zij bemachtigde een studiebeurs voor de opleiding en niet veel later vloog ze in het Caribisch gebied met propellervliegtuigjes waarin zij maximaal 40 passagiers naar hun bestemming bracht. Dat bleek van korte duur want al tijdens haar studie werd ze verliefd op een instructeur uit Suriname. Na een aantal jaar vertrokken zij samen naar Nederland om daar een nieuw avontuur aan te gaan. In Nederland solliciteerde Liz na een lang proces van theorie-examens bij drie verschillende luchtvaartmaatschappijen. Liz werd bij een bedrijf aangenomen, maar hoorde later die week dat ze ook bij Transavia kon werken. Liz: “De keuze was snel gemaakt en spijt heb ik nooit gehad. Wat een mooie tijd heeft Transavia mij gebracht.”

Nederlands eerste volledig ‘vrouwelijke’ vlucht

In september 1989 was Liz de co-pilote op Nederlands eerste volledig ‘vrouwelijke’ vlucht. “Cockie van Giessel, Nederlands allereerste vrouwelijke gezagvoerder, was nog geen jaar bevorderd toen ik met haar vloog als co-piloot naar Heraklion. Dat was uniek en daarmee ook best spannend. Natuurlijk hadden we alle vertrouwen in onze eigen kennis en vaardigheden, maar toch durfden we onze passagiers pas na de landing te vertellen dat dit een historische vlucht was. De eerst volledig vrouwelijke ‘bemande’ vlucht, dat was zó bijzonder!” Ook herinnert Liz zich dat zij eens terug moest taxiën om een man met vliegangst van boord te laten halen. Hij hoorde kort voor vertrek tot zijn verbazing geen mannelijke stem vanuit de cockpit maar een vrouwenstem. Hij wilde echt niet de lucht in met een vrouwelijke pilote. Liz: “Gelukkig waren er ook veel mensen die de ‘unmanned’ vluchten geweldig vonden. Zo was er een bedrijf uit Groningen dat Transavia inhuurde en alleen wilde vliegen als het duo Van Giessel/Jennings-Clark met vrouwelijke cabinecrew kon worden geregeld. Het zijn te veel momenten en ervaringen om op te noemen, die mijn hart groen hebben doen kleuren. Maar het zijn vooral de contacten met mijn collega’s, de goede sfeer onderling en de fijne manier van werken bij Transavia.”

Diverse groep collega’s

Petra de Ruiter, operationeel directeur bij Transavia: “Afscheid nemen van collega’s gaat bij Transavia altijd met een lach en een traan. Het groene hart zit diep bij veel collega’s. Ik ben er trots op dat Liz met zoveel plezier bij ons gewerkt heeft. Hoewel het in haar eerste jaren soms best wennen was voor de buitenwereld en passagiers als zij merkten dat de cockpit door twee vrouwen werd bezet. Ik ben blij dat we hierin bij Transavia voorop durfden te lopen en ons hiervoor hard blijven maken. Hoewel het percentage vrouwen bij ons in de cockpit en ook bij de technische dienst altijd beter kan, zijn we er wel trots op dat we procentueel meer vrouwen in de cockpit bij ons werken, dan bij veel andere Europese luchtvaartmaatschappijen, namelijk 9%. Het verhaal van Liz en van veel andere collega’s sterkt ons in de gedachte dat we met een diverse groep mensen ons werk beter kunnen doen voor onze passagiers. We hebben een heel divers publiek, we begrijpen onze passagiers beter als onze organisatie hiervan een afspiegeling is. Ik geloof dat we met diversiteit ook tot betere oplossingen komen voor onze passagiers.”

Minder vluchten in november

Helaas komt aan al het moois een eind. Liz: “Dat kwam in een stroomversnelling toen ik drie weken geleden hoorde dat mijn laatste vlucht al in oktober zou zijn omdat er in de maand november minder vluchten zijn. Ik had nog graag twee jaar langer doorgevlogen. In normale omstandigheden krijgen onze piloten nog een tweejarig doorvliegcontract aangeboden. Maar dat zit er wegens de coronacrisis niet in.” Liz zal terugverhuizen naar haar ouderlijk huis in Saint Lucia. “Ik denk erover om een een Airbnb te openen en wil een boek schrijven over alles wat ik heb meegemaakt. Ook wil ik een online vliegangst cursus beginnen en ik solliciteerde alvast als ‘Flight Operations Inspector’ in het Caribisch gebied.” Vliegen bij een andere maatschappij ziet ze in elk geval niet meer zitten. “Ik heb Transavia in mijn hart gesloten en met tranen in mijn ogen, is het afscheid nu echt in zicht. Ik wil mijn lieve collega’s enorm bedanken voor de geweldige tijd. Ik ga hen en het vliegen ongelooflijk missen. Dank jullie wel.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.