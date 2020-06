Langdurige strijd failliete Malev tot ‘goed’ einde gebracht

Malev werd in februari 2012 failliet verklaard en de gelden van ongebruikte Malev-tickets werden veiliggesteld op een geblokkeerde rekening door IATA. Reisbureaus verzochten om terugbetaling van ongebruikte Malev-tickets voor hun klanten, maar andere schuldeisers van de luchtvaartmaatschappij betwistten dat agenten de rechtmatige eigenaar waren van dat geld. In 2015, drie jaar na het faillissement van Malev, begonnen zo’n 190 Europese ECTAA-agenten, mede op initiatief van de ANVR, een rechtszaak in Amsterdam om alsnog de gelden binnen te krijgen. In een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam in 2018 zie hetwerd grotendeels ingestemd met de claim van deze reisbedrijven en erkend dat de Malev-fondsen voor ongebruikte tickets in principe toebehoorden aan de (klanten van de) reisbedrijven, waarbij overigens ook werd erkend dat de door IATA beheerde gelden niet voldoende waren om alle terugbetalingsverzoeken volledig te dekken. Na de uitspraak zijn aanvullende besprekingen ontstaan en om extra gerechtelijke procedures te voorkomen zijn de partijen in onderhandeling gegaan om tot een overeenkomst te komen die voor iedereen aanvaardbaar zou zijn. De overeenkomst is nu ondertekend, wat betekent dat alle gevalideerde terugbetalingsbedragen evenredig worden verdeeld over alle reisbedrijven na aftrek van de juridische kosten.