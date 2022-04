Langere wachttijden op luchthavens door personeelstekort

Deel dit artikel

Deze meivakantie wordt er topdrukte verwacht op de Nederlandse luchthavens. Eindhoven Airport ervaart de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt en COVID-19. “Daardoor duurt het soms langer dan je gewend bent”, laat de luchthaven weten.

Ook op Schiphol moeten reizigers rekening houden met langere wachttijden voordat je het vliegtuig instapt. Schiphol: “Vertrek je deze vakantie vanaf Schiphol? Kom op tijd en bereid je reis goed voor.” Vanaf dit weekend wordt er al flinke drukte verwacht op de luchthavens. Schiphol geeft als tip om je bagage al af te geven op de P3. “Reis je met KLM, Transavia of TUI? En kom je met de auto? Parkeer op P3 en geef daar je bagage alvast gratis af. Dat scheelt tijd en sjouwen, want je kan in de vertrekhal direct doorlopen naar de securitycontrole.”

Kom niet te vroeg

Schiphol: “Voor Europese vluchten kom je over het algemeen twee uur voor vertrek. Voor intercontinentale vluchten kom je zo’n drie uur van tevoren naar de vertrekhal. Kom niet te vroeg, want dan kan de incheckbalie nog gesloten zijn en sta je voor niets te wachten.”

Author Dylan Cinjee