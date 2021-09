Honderden toeristen geëvacueerd na vulkaanuitbarsting La Palma

Deel dit artikel











De eerste vulkaanuitbarsting van de Canarische Eilanden in 50 jaar heeft geleid tot de evacuatie van ongeveer 5.000 mensen op La Palma, waar zondagmiddag de Cumbre Vieja-vulkaan is uitgebarsten. Onder de geëvacueerde waren ongeveer 500 toeristen.

Via TUI waren er zo’n 200 toeristen op het meest noordwestelijke eiland van de Canarische archipel, waar vliegverkeer nog steeds mogelijk is. Het zou aan luchtvaartmaatschappijen zelf worden overgelaten om te beslissen om vluchten wel of niet door te laten gaan. Lokale luchtvaartmaatschappij Binter zei vier vluchten te hebben geannuleerd.

Vakantiegangers laten weten dat bijvoorbeeld in Puerto Naos een groot hotel helemaal is ontruimd, omdat de lava over de weg richting Puerto Naos gaan. Daardat zal de plaats naar verwachting voorlopig niet bereikbaar zijn.

Een woordvoerder van de regionale hulpdiensten zei dat het onduidelijk is welk pad de lava zou nemen om de oceaan te bereiken en dat de autoriteiten mensen met mobiliteitsproblemen hebben geëvacueerd uit verschillende kustplaatsen, waaronder de populaire badplaats Puerto Naos.

Er zijn geen doden gemeld, maar de vulkaan was maandag nog steeds actief. “De lava beweegt naar de kust en de schade zal aanzienlijk zijn. Volgens experts is er ongeveer 17-20 miljoen kubieke meter lava”, zo heeft de overheid laten weten.

In 1971 duurde het drie weken voordat de vulkaan stopte met het spuwen van lava.

Author Arjen Lutgendorff

