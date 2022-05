Lars Creutzmann is de nieuwe CFO van de FTI GROUP

Deel dit artikel

Op 1 mei 2022 trad de ervaren manager in dienst bij de touroperatorgroep, die zijn financiële organisatie herstructureert met Creutzmann als Chief Financial Officer.

De FTI GROUP herstructureert zijn financiële organisatie en heeft in het kader daarvan Lars Creutzmann per 1 mei 2022 aan boord gehaald als nieuwe topman. De 46-jarige afgestudeerde bedrijfskundige kan terugblikken op een schat aan ervaring als Managing Director en Chief Financial Officer in diverse internationale ondernemingen en wordt vooral gezien als specialist op het gebied van financiën, controlling, boekhouding en transformaties. Meest recentelijk was hij sinds augustus 2018 Group Chief Financial Officer en Managing Director bij Europcar Mobility Group in Hamburg, waar hij verantwoordelijk was voor en leiding gaf aan de financiële transformatie, de integratie van de Buchbinder Group, evenals prestatie- en optimalisatieprogramma’s. Daarvoor werkte de in Schleswig-Holstein geboren Creutzmann tussen 2007 en 2018 voor de Volkswagen Group en bekleedde hij verschillende managementfuncties – waaronder meer dan drie jaar lang als Managing Director en CFO bij de MAN Rental Group. Hij begon zijn carrière bij DaimlerChrysler AG, nu de Mercedes-Benz Groep, in Central Controlling.

Ralph Schiller, CEO van de FTI Group, is verheugd over de nieuwe aanwinst: “Met Lars Creutzmann halen wij een deskundig en ervaren manager in huis voor onze financiële organisatie. Zijn expertise is een aanwinst voor onze GROUP en zal ons steun geven voor de verdere ontwikkeling en het succes van onze onderneming”.

Lars Creutzmann: “De toeristische sector staat voor grote uitdagingen en bevindt zich in een bewegende markt die snelle reacties vereist en zeer internationaal en intercultureel is. Ik kijk vol verwachting uit naar de toekomst.”

Author Arjen Lutgendorff