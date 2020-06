LATAM vraagt faillissementsbescherming aan in VS

Na Avianca heeft nu ook LATAM, de grootste luchtvaartmaatschappij van Latijns-Amerika, in de Verenigde Staten faillissementsbescherming aangevraagd. Onder de zogeheten Chapter 11-status kan de onderneming haar schuldenlast herstructureren. Dat meldt de ANVR op haar website.

De Chapter 11-status is aangevraagd door de LATAM Airlines Group voor de filialen in Chili, Peru, Colombia, Ecuador en de VS. Op haar website geeft Latam aan: “We will continue to honor current and future tickets, frequent flyer points (or miles), vouchers, and gift cards held by our customers, just as we did prior to our reorganization”.

