Laura Westerbrink (PTT) organiseert online wijnreizen

Crisis maakt creatief, een term die we het afgelopen jaar vaker hebben gehanteerd. Maar ook na meer dan een jaar in deze crisis blijven er nieuwe initiatieven ontstaan. Zo ook die van Laura Westerbrink (ZRA bij Personal Touch Travel) die dit jaar is begonnen met het organiseren van online wijnreizen. TravelPro sprak met Westerbrink over de crisis, haar passie voor wijn en het vertrouwen in de zomer.

Al meer dan een jaar in de crisis, hoe heb je het afgelopen jaar beleefd?

“Vooral de eerste maanden van de crisis vond ik heel heftig. Ik was, net als iedereen in de reisbranche, bezig met het omboeken en annuleren van reizen. Het was zo zuur om te zien dat mooie reizen geannuleerd moesten worden en het was allemaal zo onzeker. Ik vond het moeilijk om daarmee om te gaan. Ik kreeg na een paar weken al wel het idee dat deze crisis langer zou duren dan wij in eerste instantie dachten. Daar heb ik regelmatig gesprekken over gehad met mijn man en mijn business coach. Ik had de keuze; of boos zijn op de wereld omdat er niks meer kon, en geloof mij, dat is ook regelmatig gebeurd, of kijken naar wat er nog wel mogelijk was. Een jaar geleden, in mei 2020, besloot ik dat ik de wens van een jaar eerder zou uitwerken; mijn specialisatie in wijnreizen. Al wist ik op dat moment nog niet goed hoe die specialisatie er precies uit zou gaan zien.”

Hoe houd je je hoofd boven water?

“Ik heb het geluk dat mijn man een vaste baan heeft, dus dat ik voor de vaste lasten geen baan hoef te zoeken. Ik ben mij er echt wel van bewust dat dat voor veel van mijn collega’s niet het geval is. Ik kan nog steeds ondernemen en nieuwe dingen opzetten, daar krijg ik energie van. Vorig jaar mei heb ik bijvoorbeeld een webshop met reisartikelen overgenomen. Daarnaast heb ik in het afgelopen jaar samen met Isabel, een vriendin van mij en tevens vinoloog, een wijnreisgids geschreven over de Elzas. Ik heb altijd al een boek willen schrijven en vorig jaar wist ik ineens waar dit boek over zou gaan. In oktober 2020, net voor het opnieuw sluiten van de grenzen, ben ik met Isabel naar de Elzas gegaan. Wij hebben hier wijnhuizen bezocht, wijnboeren geïnterviewd, heerlijke wijnen geproefd, hoteliers gesproken en excursies gedaan. Deze ervaringen hebben wij uiteraard meegenomen in de wijnreisgids en deze maand komt de gids eindelijk uit. De kosten voor de vormgever en het drukken hebben wij via crowdfunding opgehaald. Er zijn zoveel lieve mensen die ons hiermee hebben geholpen. Naast alle donaties, komt Drukkerij De Kroon uit Olst (vormgever en drukker) ons een heel eind tegemoet. Ook zij zien de potentie van deze wijnreisgids. En last but not least: ik heb begin dit jaar een online wijnreis naar de Elzas ontwikkeld en er komt deze maand in mijn webshop een nieuwe online wijnreis beschikbaar.”

Wanneer kwam je op het idee om online wijnreizen te organiseren?

“Ik heb in de zomer van 2019 en in februari 2020 een aantal fysieke wijnproeverijen georganiseerd in Olst samen met Annet van De Dom úw topslijter. Zij gaf de informatie over de wijnen, ik vertelde meer over de gebieden waar de wijnen vandaan komen. Hier kregen wij hele leuke reacties op. Vanaf maart 2020 was dit natuurlijk niet meer mogelijk. In januari 2021 was de tekst van de wijnreisgids zo goed als af en kwam er weer ruimte in mijn hoofd voor nieuwe ideeën. Weer kwam de vraag naar boven ‘maar wat kan wel?’ Daarop dacht ik: ‘Waarom ga ik geen online wijnreis inclusief wijnproeverij organiseren?’ Annet vond het een erg leuk idee en aangezien het bijna Valentijnsdag was, hebben wij er een online Valentijnswijnreis inclusief wijnproeverij van gemaakt. Dat sloeg direct aan.”

