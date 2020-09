Lees nu de vernieuwde TravelPro 38 van 18 september 2020!

Zra’s die uit noodzaak een baan erbij moeten nemen, zso’s die hierop reageren. Dimitri Joannides (Sales Manager TUI Nederland) over de crisis, de samenwerking met de retail, het overnemen van boekingen, faillissementen en studiereizen. Griekenland: genoeg te doen in ‘gele’ regio’s. Christy-Anne (eigenaresse Internatuur/Naturist2Go) over naturistenvakanties. En lees/zie en hoor je meer over het nieuwe boutiquehotel-concept op Curaçao en meer…

