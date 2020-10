Lees nu TravelPro 42 van 16 oktober 2020 online!

In dit nummer:

Een exclusief interview met de CEO van het nieuwe Thomas Cook, vertelt Linda Andeweg (Sunair Vakanties) over het succes van de digitale studiereizen, zijn Arjan Dijkshoorn en Henri de Groot aan het woord over de overgenomen reisbureaus, wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Hoe ziet het komende wintersportseizoen eruit?’, vertelt Coby van Dongen (de Jong Intra Vakanties) wat er allemaal verandert binnen het bedrijf, worden er tips gegeven hoe je positief moet blijven, gaan we dieper in op het nieuwe concept van Jeannie Vincent (The Travel Club), geeft Marco Ammerlaan (Sunny Cars) op video een interview… en meer.



© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.