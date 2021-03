Lees TravelPro 10 van 12 maart 2021!

In dit nummer: Spreken we met Rob Schilten, Juan Vazquez, Arjan Dijkshoorn en Frank Sijbrands, allemaal VakantieXperts-franchisers, over hun toekomst bij D-rt. In dit nummer ook Esther Gathier, die twee weken voordat de coronacrisis keihard losbarstte de nieuwe manager van Reiswerk werd. We spreken met specialisten over de start van TUI met Fair Travel, hebben een interview met Fereshta Amir van Google en Flip Stoltenborgh (Merapi Tour & Travel) vertelt over het boek dat hij in de afgelopen maanden schreef.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.