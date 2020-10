Lees TravelPro 40 van 2 oktober 2020!

Dit is de nieuwe editie van het digitale magazine van TravelPro, dat je overal en altijd gratis kunt lezen.

In dit nummer:

Meer over het nieuwe reisconcept van Riksja Travel, wordt het 40-jarige TUI-jubileum van Nans van Rheenen (TUI Nieuwegein) gevierd, vertelt Laura Vlaanderen over de do’s and don’ts van social media, wordt er bijgepraat met Erik Schuffel van MSC Cruises, word je meegenomen op reis naar het prachtige Puglia, zijn de refund-klachten voorgelegd aan Ryanair… en meer.

