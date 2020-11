Lees TravelPro 46 van 13 november 2020 online

In dit nummer:

Bonaire is back. Avila Reizen viert feest en lanceert Avila Boetiek. TUI-inspectiereizen naar Gran Canaria en Tenerife. We praten bij met Yaxa Reizen. Jozef Verbruggen (Untamed Travelling) vertelt meer over het nieuwe concept Long Stay. De drie nieuwe CEO’s van Riksja Travel aan het woord. TravelPro sprak voor dit nummer ook met de Nederlandse eigenaar van The Africa Experience, Jurgen Elbertse, over de situatie, de lodges en de toekomst.



