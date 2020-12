Lees TravelPro 50 van 11 december online

Lees nu TravelPro 50 van 11 december online, met in dit nummer:

Lees alles over wat Corendon en Sunweb zeiden in het kort geding. Geven we tips & tricks over het gele St. Maarten. Vragen we de mening van de ZSO’s over het nieuwe ZRA- en reisagentenplatform. Je leest ook meer over Estland. In deze editie vertellen drie reisprofessionals over hun jubileum in de branche. En nemen drie andere reisprofessionals je mee naar Avila Beach Hotel op Curaçao. Stapt singlereisorganisatie VillaVibes in de kerstdiners en meer…

