LEVEL kondigt zomerschema 2020 aan

LEVEL start deze zomer met in totaal zeven routes vanaf Amsterdam. De meest frequente routes zijn naar de Italiaanse hoofdstad Rome met 13 vluchten per week en naar Londen-Luton met 14 vluchten per week.

Wenen, Barcelona en Milaan blijven ook populaire bestemmingen waar LEVEL één keer per dag op zal vliegen vanaf Amsterdam. LEVEL biedt niet alleen een goede prijs kwaliteitverhouding maar ook perfecte service met Oostenrijkse charme. Daarnaast zorgt LEVEL voor veel comfort. Alle stoelen aan boord zijn voorzien van een USB-ingang, je mag kosteloos 10kg handbagage meenemen aan boord en voor de allerkleinste reizigers onder ons zijn er cadeautjes in het vliegtuig zoals kleurboeken, waardoor de tijd voor ze voorbij zal vliegen. Passagiers profiteren ook van een perfecte verbinding via Barcelona naar 70 overige bestemmingen van zustermaatschappij Vueling.

Frank Glander, Managing Director, LEVEL Europe GmbH: “Wij zijn enthousiast om ons nieuwe zomerschema dit jaar te presenteren op de Vakantiebeurs in Utrecht. Met onze huidige routes vliegen we deze zomer naar populaire strandbestemmingen en steden zoals Rome, Barcelona en Londen-Luton maar ook Fuerteventura. We spelen in op de blijvende vraag van Nederlandse reizigers naar zonvakanties en stedentrips voor aantrekkelijke prijzen en met de beste kwaliteit en service.”

