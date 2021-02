[…] Liegende reizigers de cel in… […]

Een leugentje om eigen bestwil kunnen internationale reizigers die het Verenigd Koninkrijk willen bezoeken (sowieso) maar beter achterwege laten, want wie niet opgeeft in een risicogebied te zijn geweest riskeert een gevangenisstraf van tien jaar.

De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, liet dat deze week weten nu er in het Verenigd Koninkrijk een strenger inreisbeleid van toepassing zal zijn. Voor aankomst in het Verenigd Koninkrijk moeten reizigers opgeven in welk land ze zijn geweest. Wie in een risicoland is geweest, komt het Verenigd Koninkrijk naar het schijnt niet in.

Vanaf aankomende maandag moeten reizigers die het Verenigd Koninkrijk in willen eerst in quarantaine in een hotel. Daaraan hangt een prijskaartje van € 2.000. Er zou volgens de regering plek zijn voor 4.600 internationale reizigers. De hotels worden bewaakt. Coronatest-weigeraars worden daarvoor getrakteerd op een geldboete. Bekijk hier het Nederlandse reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk.

