Live – TravelPro aanwezig bij zaak Ter Haar – Rabobank

TravelPro is vandaag aanwezig in de rechtbank in Utrecht bij de zaak Ter Haar – Rabobank. Volg hieronder het verslag uit de rechtbank.

Tweets by travelpronl

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.