Lowcoster Blue Air verbindt Amsterdam met Boekarest

Vandaag viert Blue Air de inaugurele vlucht van de route Boekarest Otopeni (OTP) – Amsterdam Schiphol (AMS) en werd bij aankomst op Schiphol International Airport begroet met de traditionele watersaluut.

Blue Air zal dagelijks vluchten uitvoeren tussen Boekarest Otopeni (OTP) en Amsterdam Schiphol (AMS), volgens het schema:

OTP 08:20 – AMS 10:20/AMS 11:10 – OTP 15:10

7 dagen per week

Tot vier keer wekelijkse connectiviteit vanuit Amsterdam (via Boekarest) naar vier belangrijke steden in Roemenië – Iasi, Cluj, Timisoara, Oradea en Baia Mare

“ We zijn verheugd om de allereerste Low Cost Service aan te bieden tussen Boekarest en een van de drukste en meest gevraagde luchthavens in Europa – Amsterdam Schiphol Airport. Dit is een zeer belangrijke mijlpaal voor de renaissance van het Blue Air-netwerk en geweldig nieuws voor onze klanten die nu kunnen profiteren van extra reismogelijkheden tegen een betaalbare prijs. Amsterdam Schiphol is een zeer populaire bestemming voor zowel toeristen als zakenreizen tussen Nederland en Roemenië. Via deze nieuwe route verrijken we ook de reismogelijkheden voor de Roemeense diaspora die door een van de grootste transcontinentale knooppunten in Europa reist.”, zegt Krassimir Tanev, Chief Commercial Officer van Blue Air.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.