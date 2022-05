Maak je klaar voor de verkoop van NCL-Cruises

Deel dit artikel

Vernieuwende vloot, bestemmingen wereldwijd, het beste van dineren op zee, er zijn duizend redenen om met NCL te cruisen.

De virtuele “ NCLU ” – nu met bijgewerkte cursussen – maakt je een expert op het gebied van cruises en helpt jou om je bedrijf te laten groeien. Schrijf je nu in en profiteer van tot 50% gereduceerde tarieven voor je eigen vakantie.

Het NCLU Reduced Rates Programme is te combineren met de actie voor klanten. Tot 30 juni krijg je tot €300 Airfare Credit p.p. op selecte 2022 Europa-cruises voor je klanten en ALLE “ Free at Sea ” pakketten vanaf €99 per persoon. Open bar. Specialiteitenrestaurants. Wifi. En nog veel meer!

Author redactie