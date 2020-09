Maak kennis met bijzonder Estland

Estland is een land met veel verschillende gezichten. Hier vind je afwisseling tussen stad en natuur, het vasteland en de eilanden. Ontdek het oude centrum van Tallinn met haar bruisende, moderne kant en de mooie natuur nabij. Hier is zoveel te beleven dat je het eigenlijk zelf moet ervaren. En dat kan nu ook door mee te doen aan de cursus op TravEcademy !

Estland is echt een bestemming om te ontdekken. Estland geeft je het gevoel van ruimte. Je hebt er natuurlijk wel over gehoord, maar waar ligt het ook alweer? En wat is er allemaal te doen? En waarom zouden mijn klanten voor Estland moeten kiezen? Ontdek het allemaal in de cursus op TravEcademy en maak kans op een reis naar Estland voor twee personen om het zelf te ervaren.

Hypermodern, veel tradities en mythisch

Estland is de noordelijkste Baltische staat en ligt op 2,5 uur vliegen van Amsterdam. Het land is relatief klein, waardoor je veel dingen in korte tijd kan ontdekken. Een bezoek aan hip Tallinn is een must. Op korte afstand buiten de stad vind je pure natuur, waar je kan ontspannen of actief op avontuur gaat. Wist je dat Estland gezien wordt als het meest ondernemende land van Europa en het meest digitale land van de wereld? Zo zijn er speciale regelingen voor ‘digital nomads’ die in Estland komen wonen en werken. En dat in het land waar de taal klinkt als de mythische taal van de elfen.

Maak kans op een reis naar Estland!

Er is zoveel te beleven dat je het eigenlijk zelf moet ervaren. Maak kans op een geheel verzorgde reis voor 2 personen naar Estland. Je verblijft twee nachten in Tallinn en één nacht in Lahemaa National Park in een Manor House en we laten je de vele kanten van Estland zien.

Ben je benieuwd wat Estland nog meer te bieden heeft?

Kijk dan op de website visitestonia.com of stuur een e-mail naar kristiina.talisainen@eas.ee

