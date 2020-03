Maatregelen overheid voor getroffen zelfstandige ondernemers

De Nederlandse overheid heeft een nieuwe maatregel gelanceerd om ondernemers te ondersteunen tijden de Corona-crisis. “Naast de afgelopen vrijdag gelanceerde TOGS, die zich richt op bedrijven met een fysieke vestiging buiten het woonhuis, zijn we blij dat er nu ook een regeling is die de bij de ANVR aangesloten ZRA’s zou kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijd”, zegt Frank Radstake van de ANVR.

De ANVR heeft vanaf het begin van de crisis bepleit dat er ook maatregelen zouden worden getroffen voor zelfstandige ondernemers. Met de Tozo wordt daar nu invulling aan gegeven, zo laat de ANVR weten. De Tozo richt zich op zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen. ZRA’s en ZRO’s aangesloten bij de ANVR kunnen hier (de link werkt mogelijk pas later) kijken of ze in aanmerkingen komen voor de Tozo. Enkele eisen die worden gesteld zijn: gevestigde zelfstandigen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in het eigen beroep. “De Tozo kan worden aangevraagd bij de eigen gemeente en heeft de vorm van inkomenssteun of lening voor bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning voor de ZZP-er is tot het sociaal minimum”.

De Tozo-regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart jl. en loopt tot in ieder geval 1 juni aanstaande. “Met de ANVR Corona-voucher met SGR-dekking, de expliciete steun daarvoor van de overheid en ACM, en de TOGS, de Tozo en volgende week de NOW zijn er belangrijke eerste stappen genomen om de liquiditeitspositie van reisbedrijven te beschermen en inkomens- en werkzekerheid te bieden voor reisprofessionals”, zegt Radstake. “Dat laat onverlet dat er echt dringend sectorspecifieke maatregelen moeten komen ter compensatie van de hausse aan annuleringen waarmee de reisbranche te maken heeft. Anders zouden alle bovenstaande maatregelen, hoe noodzakelijk en waardevol ook, misschien wel eens niet genoeg kunnen zijn. Daar zullen we ons dan ook nadrukkelijk op richten”.

