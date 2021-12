Maleisië heropent Langkawi voor buitenlandse toeristen

Deel dit artikel

Na 20 maanden heropent Maleisië Langkawi voor buitenlandse toeristen. Sinds 15 november jl. kunnen toeristen zonder quarantaine genieten van het juweel van Kedah, beter bekend als het eiland Langkawi.

Het is de eerste Maleisische bestemming die afziet van de verplichte quarantaine voor internationale reizigers. Toeristen die langer dan zeven dagen blijven, mogen naar andere delen van Maleisië reizen. Dit is een onderdeel van het regeringsplan om het land geleidelijk te heropenen voor toeristen.

Wat moeten reizigers voor vertrek weten?

Langkawi opent in eerste instantie voor volledig gevaccineerde toeristen die in het bezit zijn van een negatieve RT-PCR of RMT test die binnen 72 uur voor vertrek is afgenomen. Het verblijf hoort minimaal drie dagen in Langkawi te zijn. Toeristen dienen daarnaast een medische verzekering te hebben van ten minste 80.000 US Dollar. Buitenlandse vakantiegangers kunnen in de eerste zeven dagen niet zelfstandig reizen; in plaats daarvan moeten ze gebruik maken van de diensten van een touroperator geregistreerd bij de het Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia.

Personen onder de 18 jaar moeten worden vergezeld door volledig gevaccineerde ouders of voogden, en alle reizigers dienen de MySejahtera-app voor contactopsporing te downloaden en registreren. Toeristen die reizen naar Langkawi zijn vrijgesteld om een inreisgoedkeuring te verkrijgen via MyTravelPass.

Author Sharon Evers