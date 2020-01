Man overleden na sprong vanaf cruiseschip

Een cruisepassagier is overleden nadat hij van het tiende dek was gesprongen van de Oasis of the Seas van Royal Caribbean International, terwijl het schip aan het aanmeren was in San Juan (Puerto Rico). Dat melden meerdere internationale media.

De 46-jarige man uit Florida zou werkzaam zijn bij de reisorganisatie (Atlantis Events) dat het schip had gecharterd tijdens een Caribische tocht van een week vanuit Miami.

In eerste instantie was niet duidelijk wie er werd vermist, waarop het schip vier uur lang werd gesloten om uit te zoeken om wie het ging. Uiteindelijk vond een duikteam de man. Op camerabeelden lijkt het erop dat de man doelbewust van het schip is gesprongen, hoewel de omstandigheden rond het incident niet duidelijk zijn.

