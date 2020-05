Marielle Henzen (VX TravelTeam Oss) roept hulp in van Floortje Dessing

Volgens Marielle Henzen is het een uitgemaakte zaak dat Floortje Dessing de titel ‘ambassadeur ‘ van de reisbranche heeft verdiend en daarom doet zij als ondernemer van een reisbureau een dringend beroep op haar.

“Het valt mij tegen dat niemand de belangen en positie voor de tussenpersoon-reisbureaus, ZRA’s en andere kleine reisondernemingen duidelijk maakt in televisie-programma’s of waar dan ook. Ik hoefde niet lang na te denken over wie onze ‘pleitzorger’ in deze coronatijd kan zijn: ‘Jij, Floortje Dessing’.” Dat en meer schrijft Marielle in de open brief gericht aan Floortje. “Als je het over een reisprogramma hebt, noemt iedereen als eerste Floortje Dessing. Iedereen kent haar, van jong tot oud.”

Marielle vraagt de ‘ambassadeur’ op te willen treden voor ‘kleine reisondernemingen’ om via de bekende kanalen duidelijk te maken waarom het nodig is dat er voor reisbureaus en overige kleine reisondernemingen een noodfonds moet komen. “Dat deze kleine bedrijven het water naar de lippen zien stijgen en dat, als er niets gebeurt, er vele onterechte faillissementen zullen volgen. De huidige steunmaatregelen zijn onvoldoende, ook inkomstenverlies zal moeten worden opgevangen.”

Op dit moment heeft Floortje nog geen antwoord gegeven op de brief. “Maar er ontstaat al wel veel reuring en dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik ben vanochtend op Omroep Brabant geweest om mijn verhaal te doen en de omroep heeft ervoor gezorgd dat de brief via via bij haar terechtkomt. Er werd ook gezegd dat diegene er voor de 99,9% zeker van is dat ze hierop gaat reageren. Het wordt dus spannend. De omroep heeft er een interactieve uitzending van gemaakt om ervoor te zorgen dat de brief bij Floortje terechtkomt. Ik heb de brief en uitleg gisteren ook naar de mede-eigenaar van haar productiebedrijf gestuurd, dichterbij dacht ik niet te kunnen komen. Ik wil haar ook niet privé lastigvallen. Ik wil vooral veel reuring krijgen en hoop natuurlijk dat ze er zelf op gaat inspelen”, laat Marielle aan TravelPro weten.

Om nóg meer onder de aandacht van Floortje te komen, schrijft Marielle in een begeleidende mail dat de reisbranche gaat positief gaat veranderen. “Daar zijn we al jaren mee bezig, maar daarvoor zijn intermediairs nodig om mensen daarvan bewust te maken en ook bijvoorbeeld te laten kiezen voor hotels en dergelijke die aan bepaalde eisen voldoen. Dat is heel belangrijk. We snappen dat de prijsvechters er zijn, er is ook een Primark en daar ben ik ook geen voorstander van. Maar het is de vraag vanuit de markt, ondanks dat verkopen wij de prijsvechters niet actief. Het gaat altijd ergens van ten koste. Wij willen hiervoor vechten, maar moeten dit doen met een intermediair om het te kunnen regulieren.”

