Marjolijn Bos verlaat Travel Trend voor Transavia

Deel dit artikel

Na vier jaar met veel plezier diverse functies op de sales-afdeling bij Travel Trend te hebben vervuld, stapt Marjolijn Bos (Sales Manager) per 1 juni aan boord bij Transavia.

“April 2018 begon ik vol enthousiasme op de sales-afdeling bij Travel Trend in de functie van Account Manager. Twee jaar lang reed ik het hele land door om alle reisagenten te bezoeken, mocht ik studiereizen organiseren en begeleiden naar de mooiste verre bestemmingen. Tel daarbij op de nodige productpresentaties die ik mocht geven aan reisagenten tijdens de bekende roadshows van partners en landenpresenties voor klanten op een door reisagenten gekozen locatie. Door de jaren heen heb ik in alle hoeken van Nederland én de rest van de wereld mooie herinneringen gemaakt en dat is zó leuk. Daar ben ik erg dankbaar voor”, laat Bos aan Travelpro weten.

“In mijn tijd bij Travel Trend heb ik het voorrecht gehad met fijne collega’s, zowel intern als extern, te mogen werken. Het is een prettig bedrijf om voor te mogen werken en ik kijk dan ook met een warm gevoel terug op de afgelopen jaren. Er zijn korte lijntjes, de deur staat overal open en er is ruimte voor groei. De afgelopen periode was op z’n minst uitdagend te noemen en zorgde, net als bij vele collega’s, voor een aanzienlijke verandering in werkzaamheden. Desalniettemin heb ik juist uit deze tijd geweldige lessen gehaald en persoonlijke groei gerealiseerd.”

“Door alle veranderingen die de pandemie teweeg heeft gebracht, is het voor mij nu wel tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik neem afscheid van Travel Trend en stap aan boord bij Transavia, waar ik begin juni zal starten als Partner Manager.”

Author Sharon Evers