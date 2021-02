Marokko: inreisverbod voor reizigers die uit Nederland komen

Marokko heeft met ingang van vandaag een inreisverbod ingesteld voor reizigers die uit Nederland komen. Ook voor reizigers die uit Nederland komen en via een ander land reizen. Dit heeft de Marokkaanse overheid besloten omdat de besmettingen in Nederland hoog blijven.

De Nederlandse ambassade in Marokko laat weten dat de Marokkaanse regering met ingang van vandaag tot nader order ook alle rechtstreekse vluchten tussen Marokko en Nederland heeft opgeschort. Passagiers die vanuit Nederland via een derde land met het vliegtuig in Marokko aankomen, zullen niet worden toegelaten in Marokko.

