Matoke Tours lanceert Europese safari-reizen

Afrika-specialist Matoke Tours heeft duurzame safari-reizen in Europa ontwikkeld waarbij reizigers door een land reizen zoals ze dat in Afrika zouden doen.

‘Als Afrika-specialist kunnen wij niet wachten om te doen waar wij zo goed in zijn: reizen organiseren door Afrika. We zijn dan ook blij om te zien dat er langzaamaan versoepelingen komen en dat België en Duitsland nu al positieve reisadviezen afgeven voor Rwanda en Oeganda. We gaan ervan uit dat de Nederlandse overheid snel volgt aangezien de reisadviezen Europees geregeld worden. Het zit echter niet in ons DNA om af te blijven wachten en niets te doen. Als innovatieve ondernemers met een groot reishart hebben wij gekeken naar wat op korte termijn kan binnen onze expertise’, zegt Wim Kok, directeur van Matoke Tours.

‘Wij zien het ontwikkelen van reizen als een ambacht waarmee wij reizigers in staat stellen om de mooiste plekken op een persoonlijke, exclusieve, comfortabele en duurzame manier te beleven. Dat hebben we altijd gedaan in Afrika en nu gaan we dat doen in Europa. Wij noemen dat onze “OUT OF AFRICA” reizen.’

Onze “OUT OF AFRICA” reizen zijn duurzame natuurreizen, waarbij reizigers – net als in Afrika – met lokale gidsen opzoek gaan naar ijsberen, walvissen, wolven, beren en ander wild in de mooiste natuurreservaten. De gidsen zijn vaak biologen en altijd specialisten. Zij kennen het gebied op hun duimpje. De kans om wildlife te zien is dan ook significant groter dan er op eigen houtje op uit te gaan. Afhankelijk van een bestemming kan een safari plaatsvinden per voet, boot of per 4wheel drive. We kiezen ook in Europa voor comfortabele en kleinschalige lodges en tented camps midden in de natuur. Zo overnachten onze reizigers in Fins Lapland in een iglo met glazen dak, zodat zij het Noorderlicht goed kunnen zien. In Portugal overnachten ze in een tented Camp in Afrikaanse stijl met uitzicht over de Greater Côa Valley en in de Italiaanse Apennijnen verblijven ze in een prachtige berglodge met wolvengeluiden op de achtergrond.

Reizen die Matoke op dit moment aanbiedt zijn: een walvissafari’s op IJsland, een beren- en wolvensafari’s in de Italiaanse Apennijnen of de Portugese Greater Côa Valley, een Husky safari in Lapland en natuurlijk mag een ijsbeersafari op Spitsbergen ook niet ontbreken. Een berenreis door Slovenië wordt ontwikkeld.

