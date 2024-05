Fadiro is al bijna twintig jaar de marktleider van het reisbureau-dossieradministratiesysteem BAS. Reisbureaus vertrouwen dagelijks op BAS. Daarnaast maken vele reisagenten gebruik van de administratieve diensten van Fadiro. Fadiro heeft als geen ander kennis van de specifieke administratieve taken voor reisbureaus.

Ons hechte team van Fadiro willen wij graag uitbreiden met een gedreven medewerker die, net als wij, graag onze klanten wil helpen ontzorgen op het gebied van administratie en het gebruik van BAS.

Heb jij ruime ervaring in administratieve werkzaamheden en ken jij “onze” BAS? En lijkt het je leuk om deel uit te maken van het enthousiaste team van Fadiro? Dan gaan wij heel graag het gesprek met je aan!

Bij Fadiro werk je in een prettige en ontspannen sfeer op onze mooie locatie in Zwolle.

Wij bieden een goed salaris, pensioenregeling, winstdelingsregeling en onkostenvergoedingen.

Hoeveel uren wil jij werken? Daarin zijn wij flexibel en komen hier vast uit.

Wil je meer weten of wil je graag met ons in gesprek? Neem per e-mail contact op met Paul (paul@fadiro.nl) of Theo (theo@fadiro.nl).

Wie weet tot snel!

Team Fadiro