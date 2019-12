Meer internationale treintickets in 2019 verkocht

Vier miljoen reizigers pakten in 2019 vanuit Nederland de trein naar een bestemming in het buitenland, dat blijkt uit cijfers van NS International.

Het aantal verkochte internationale treintickets groeide in 2019 met 13%. In de top 10 van populairste bestemmingen noteren Brugge en Brussels Airport Zaventem met 22% de sterkste groei, gevolgd door Berlijn met 20%. Sterkste stijger van het jaar is Marne-la-Vallée, pal voor de poorten van Disneyland Paris. Door de komst van een rechtstreekse Thalys verzevenvoudigde het aantal treinreizigers naar deze bestemming bijna.

Heike Luiten, directeur NS International: “De internationale trein stond afgelopen jaar volop in de belangstelling. Steeds meer reizigers weten de trein te vinden als comfortabele en duurzame manier van reizen. Met een derde dagelijkse Eurostar, een kortere reistijd naar Brussel en een razendpopulaire nieuwe bestemming voor Thalys, is het aanbod aan internationale treinen uitgebreid. Die lijn zetten we door het komende jaar. Voor internationale reizen tot 700 kilometer moet de trein de eerste keuze worden.”

Opvallend is ook de groei op bestemmingen verder weg, zoals Bordeaux (+61%), Milaan (+56%) en zelfs Barcelona (+31%). Luiten: “In absolute aantallen blijft het met enkele tienduizenden treinreizigers per jaar misschien bescheiden, toch is de groei indrukwekkend. Onze voornaamste focus blijft om tot 700 kilometer reizigers uit het vliegtuig in de trein te krijgen. Maar ook het reizen over grotere afstanden moet aantrekkelijker worden, met eenvoudiger boeken en lagere tarieven voor doorgaande reizigers. Dat kunnen we niet in ons eentje, dus sporen we ook andere Europese spoorvervoerders aan om hier werk van te maken.”

Spectaculaire groei

Slechts één bestemming doet niet mee aan de trend: Lille verloor zijn rechtstreekse Thalys-verbinding aan Marne-la-Vallée. Voor die tweede betekende dat een spectaculaire groei, voor Lille betekende het een daling van het aantal treinbezoekers vanuit Nederland met 49%. Het aantal bezoekers aan Antwerpen – na Brussel de populairste buitenlandse bestemming voor Nederlandse treinreizigers – bleef gelijk aan een jaar eerder.

Jaar met mijlpalen

Luiten: “NS verwacht van 2020 weer een jaar met mijlpalen voor de internationale trein. De monsterklus om alle 3.200 Europese bestemmingen tot 700 kilometer eenvoudig te kunnen boeken is bijna afgerond. De rechtstreekse Eurostar tussen Amsterdam en Londen gaat hopelijk dit voorjaar van start, waarna we snel een vierde dagelijkse frequentie toe willen voegen. We bieden dan jaarlijks 1,3 miljoen reizigers de keuze voor een trein naar Londen. En eind van het jaar is Nederland weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen, met elke nacht een slaaptrein naar München, Innsbruck en Wenen.”

Cijfers

Groei % op top 10 bestemmingen

Brussel (+14%)

Antwerpen (+0%)

Parijs (+1%)

Berlijn (+20%)

Brussel Airport (+22%)

Londen (+6%)

Köln (+1%)

Düsseldorf (+15%)

Brugge (+22%)

Gent (+8%)

Groei % op bestemmingen >700 kilometer

Lyon (+47%)

München (+33%)

Zürich (+46%)

Wenen (+42%)

Marseille (+39%)

Bordeaux (+61%)

Milaan (+56%)

Barcelona (+31%)

Groei % snelste stijger/daler

Marne-la-Vallée (+587%)

Lille (-49%)

