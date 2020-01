Meer Nederlanders kiezen voor Duitsland als vakantiebestemming

Van januari tot en met oktober 2019 registreerde het Bundesamt für Statistik (het Duitse Centraal Bureau voor de Statistiek) bijna 77,5 miljoen internationale overnachtingen in Duitse hotels en accommodaties met ten minste tien bedden (inclusief campings). Dit is een stijging van 2,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Vanuit Nederland waren er van januari t/m oktober 2019 ruim 10,5 miljoen overnachtingen in Duitse hotels en accommodaties met ten minste tien bedden (inclusief campings). Dat betekent een groei van 3 procent in vergelijking met de eerste tien maanden van 2018. Daarmee draagt Nederland bovengemiddeld bij aan de groei van het aantal internationale overnachtingen in Duitsland.

BTHVN2020

Ook voor dit nieuwe jaar zijn de verwachtingen positief. Op woensdag 15 januari presenteert het Duits Verkeersbureau tijdens de Vakdag op de Vakantiebeurs in Utrecht de themacampagnes voor 2020 aan de reisindustrie en de pers. Zo staan de 250e geboortedag van de Duitse componist Ludwig van Beethoven en het muziekland Duitsland dit jaar centraal in de wereldwijde marketingcampagne van de Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT). In Beethovens geboortestad Bonn wordt het jubileumjaar BTHVN2020 groots gevierd. Naast de talloze concerten en andere (muzikale) evenementen in Bonn zijn er in 2020 ook op verschillende andere bestemmingen in het muziekland Duitsland activiteiten voor liefhebbers van (klassieke) muziek. #DiscoverBeethoven

Natuurcampagne

In 2020 besteedt de DZT extra aandacht aan de Duitse natuurgebieden. Tijdens de Fiets- en Wandelbeurs (vrijdag 28 februari t/m zondag 1 maart in de Jaarbeurs Utrecht) – waarvan Duitsland dit jaar het themaland is – wordt de natuurcampagne 2020 gelanceerd. Verder zal het Duits Verkeersbureau in 2020 door middel van de marketingcampagne ‘Duitsland dichtbij’ de steden- en culturele reizen – onder andere met een aantal pop-up events op treinstations en een influencer-campagne – bij de Nederlandse reizigers onder de aandacht brengen. #Duitslanddichtbij

