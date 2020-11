Meer weten over Japan?

Ben jij altijd al geïnteresseerd geweest in Japan? Of krijg je regelmatig vragen over dit bijzondere land en vind je het lastig om te antwoorden? Japan National Tourism Organization (JNTO), het officiële marketing en toerismebureau voor Japan komt met de uitgelezen kans om je kennis over Japan verder te vergroten.



Vanaf maandag 2 november kunnen Nederlandse touroperators en reisagenten deelnemen aan een, leerzame online JNTO-training die volledig in het teken staat van dit bijzondere Aziatische land.

Kijk op TravEcademy voor meer informatie.

