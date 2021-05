Meerderheid politiek wil gratis PCR-test vakantiegangers

D66, GroenLinks, CDA, SP, Volt, ChristenUnie, PvdA en Denk vinden dat Nederlanders die naar het buitenland op vakantie willen, maar nog geen coronavaccin hebben gekregen, een gratis PCR-test ter beschikking moeten krijgen. Ook de Europese Commissie vindt dat, maar het Nederlands demissionair kabinet niet.

“Veel EU-landen zullen deze zomer reizigers een PCR-test of vaccinatiebewijs vragen. Maar voorlopig heeft nog lang niet iedereen kans op vaccinatie gekregen. En een commerciële PCR-test is prijzig”, aldus Jan Paternotte (D66).

Veel van Paternotte’s collega’s vinden dat het Europese vaccinatiepaspoort niet mag zorgen voor een tweedeling in de samenleving. Volgens zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma zijn we in Nederland deze zomer nog niet klaar met vaccineren. Ook hij vindt dat reizen naar het buitenland voor iedereen mogelijk moet zijn, met voor hen die nog niet gevaccineerd zijn een gratis PCR-test.

“Voorkom een tweedeling en dat alleen de mensen met geld nog op reis kunnen gaan, vandaar ons pleidooi voor gratis testen”, aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

De ANVR roept al weken om een gratis PCR-test voor vakantiegangers die dat nodig hebben. Hugo de Jonge liet tijdens een van de laatste persconferenties weten: “Ik heb niet het idee dat er een kloof ontstaat tussen mensen die wel of geen PCR-test kunnen betalen om op vakantie te gaan. Hoe belangrijk vakantie ook is, vakantie is écht een niet-essentiële activiteit.”

De EU bespreekt deze week het Covid-reiscertificaat/app waarmee mensen kunnen laten zien dat ze zijn ingeënt, negatief hebben getest of antistoffen hebben door een eerdere besmetting en zo weer ‘vrij’ kunnen reizen.

