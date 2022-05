Mejasa (Reisburo Cerimovic) in Hart van Nederland over situatie Schiphol

Deel dit artikel

Opnieuw lange rijen op Schiphol door Hemelvaart, hiermee kopt Hart van Nederland een bericht op de site. Om het nieuwsitem (terecht) meer kracht bij te zetten, stond er een cameraploeg in het reisbureau van Mejasa Cerimovic in Bilthoven. “Of ik iets over de situatie op Schiphol wilde zeggen? Nou dat wilde ik wel…”, laat Mejasa weten aan Travelpro.

“Ik kom gewoon niet aan mijn werk toe, omdat we zoveel verontruste telefoontjes van klanten krijgen over de situatie op Schiphol”, zegt Mejasa Cerimovic van Reisburo Cerimovic. “Klanten willen weten wat ze nu moeten doen en hoe laat ze van huis moeten vertrekken, maar ik weet het antwoord ook niet. Ik kan niet zeggen dat ze er drie uur van te voren moeten zijn om gegarandeerd hun vlucht te halen. Ik weet het niet. Dit kan toch niet? Na twee coronajaren hebben we nu dit, het is echt vreselijk. Klanten zijn radeloos, dit weekend vertrekken er mensen vanaf Schiphol naar Mauritius met een overstap in Parijs. Zij hebben gezegd dat ze nu met de auto naar Parijs rijden en om daar aan boord te stappen. Ze willen Schiphol per se mijden.”

Aanpakken!

Door haar verhaal in Hart van Nederland te doen, hoopt dat Schiphol echt wakker wordt. “Ze moeten dit echt aanpakken, voor de reizigers, voor ons en zeker ook voor zichzelf. Ik vind het raar dat ze er niets aan doen, ze zien toch ook dat hun klanten naar andere airports rennen? Het is gewoon schandalig.”

Hart van Nederland

Het item is vandaag te zien bij Hart van Nederland op SBS. “Sowieso vanavond om 22.30 uur en met geluk zo meteen om 17.15 uur ook al.”

