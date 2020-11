Meld je nu aan voor de webinar Paradores

Een keten van 97 hotels in Spanje en één franchise in Portugal, de zogenaamde Paradores, gevestigd in historische gebouwen zoals kastelen, paleizen en kloosters. Maar ook moderne hotels met een fantastisch uitzicht gelegen middenin prachtige natuurgebieden inclusief uitgebreide sportactiviteiten. De Paradores zijn voornamelijk gevestigd in kleine steden of dorpen, waar de gast de cultuur, geschiedenis en traditie van elk gebied zal ervaren.

De Paradores hebben gastronomie hoog in het vaandel staan. In alle Paradores kun je genieten van vers bereide lokale en regionale gerechten. De Paradores – de eerste werd geopend in 1929 – liggen verspreid over heel Spanje, waardoor ze een uitgelezen mogelijkheid bieden om Spanje te ontdekken door van de ene naar de andere Parador te reizen. De Paradores hebben geen enorm aantal kamers, dus voor de huidige situatie zijn ze een veilige en rustige bestemming. Dit alles maakt dat de Paradores de meest aangewezen plek zijn om te genieten van een heerlijk verblijf in Spanje.

Wanneer?

Donderdag 5 november 2020 om 11.00 uur. Gepresenteerd door: Alejandro Nedstrom.

