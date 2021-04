Meld je nu aan voor Destination Estonia Onlive 2021

Estland is zich klaar aan het maken om je te ontvangen. Ga lekker achterover zitten, en ervaar Destination Estonia Onlive 2021. Experience Edition. Een live presentatie met virtuele tours speciaal voor toeristische professionals en touroperators!

Als je nieuwsgierig bent naar Estland als bestemming, laat Visit Estonia dan met je mee duiken in de wereld van culturele, culinaire en natuurbelevenissen! Tijdens dit online evenement organiseren ze een live presentatie, virtuele rondleidingen en break-out sessies over verschillende onderwerpen. Meld je aan en kom in 45 minuten meer te weten over Estland en krijg 45 minuten de gelegenheid om vragen te stellen en te bespreken. Het evenement wordt georganiseerd door team Visit Estonia. Zorg dat je er ook bij bent!

Wanneer: 29 April, Thu, 3pm CET.

Voor wie: reisagenten, touroperators en media

Wat: live studio presentatie en break out sessies (45min+45min)

Waarom: maak snel en interactief kennis met alles wat Estland te bieden heeft

MELD JE HIER AAN

