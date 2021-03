“Mensen die continu in een negatieve spiraal zitten vermijd ik”

Onlangs werden meerdere Travel Counsellors in het zonnetje gezet voor het winnen van een TC Award. Awards die aanvankelijk uitgereikt zouden worden tijdens de gala-avond van de Travel Counsellors Conferentie in maart 2020, maar door de crisis ging dat niet door. Ook Jacqueline Gruters was een van de winnaars. Gruters leeft al een aantal jaar in een roller coaster, maar is nooit haar passie voor haar werk en het geloof in haarzelf verloren. We spraken met haar.

Allereerst gefeliciteerd met je award, waar staat die award voor?

“De award is voor ‘Best Business Development’. Dat wil zeggen de hoogste omzet groei van mijn bedrijf. Op mijn beste jaar ooit in de afgelopen twaalf jaar heb ik in 2019 een groei gemaakt van 82%. In het jaar 2017/2018 werd ik voor het eerst genomineerd voor een TC Award, dat gevoel was zo intens dat het naar meer smaakte. Ooit wilde ik dat podium op, de kick, de gehele ambiance, dat was mijn volgende doel. Maar hoe realistisch was dit met een baan ernaast? Ik heb namelijk altijd vier dagen ernaast gewerkt als accountmanager. Het is natuurlijk zo hoe meer tijd je steekt in je baan als ZRA, hoe eerder je je bedrijf kan laten groeien. Door mijn baan ernaast zat ik al jaren altijd op ongeveer dezelfde omzet tot in 2019.”

Je kreeg de award virtueel uitgereikt, was je verrast?

“Ik had het totaal niet verwacht. Ik werd uitgenodigd door Fred en Milka om mee te doen aan een online brainstormsessie. Aangezien onze conferentie dit jaar in maart virtueel wordt gehouden, dacht ik dat het daar over zou gaan. Totdat Milka opeens zei dat ik de winnares van de award was. Dat moment kwam wel even binnen, in dat jaar was ik zelf ziek. Uiteindelijk in zo’n moeilijke periode dit bereiken was de kroon op mijn werk.

Wil je daar iets meer over vertellen?

“Ik ben daar heel erg open in en ik zit de afgelopen vijf jaar in een behoorlijke roller coaster. In 2018 overleed mijn vader, mijn moeder heeft longkanker en ze is nu uitbehandeld, dit is erg zwaar. Elke dag genieten we van de momenten die we nog met elkaar hebben, wetende dat dit ineens kan omslaan en dat realiseren we. In 2019 kreeg ik zelf te horen dat ik borstkanker had, dus het komt allemaal heel kort na elkaar. Voor mij was het misschien geen schok, omdat het bij ons in de familie zit heb ik er toch onbewust rekening mee gehouden dat ik het zou kunnen krijgen. Gelukkig was ik er vroeg bij, maar toch zakt je wereld wel even in elkaar. Door de onzekerheid die je in het begin hebt, kom je al snel in een negatieve sfeer, daar wil ik zelf heel graag uitblijven. Ik heb mij toen vol op mijn reisbureau gestort om maar niet met negatieve dingen bezig te zijn. Uiteindelijk kon ik daar enorm veel positiviteit uit halen en is dat zakelijk mijn beste jaar ooit geworden. We stonden in de startblokken om in maart 2020 naar de TC conferentie te gaan, maar door de crisis ging deze niet door. De rest van het jaar is natuurlijk ook dramatisch gebleken.”

