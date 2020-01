Merel Angeneind (district salesmanager) verlaat Sunny Cars

Na 1,5 jaar voor Sunny Cars te hebben gewerkt, slaat district salesmanager Merel Angeneind een nieuwe weg in. Ze neemt afscheid van het salesteam waarbij ze als district salesmanager een van de aanspreekpunten was voor reisagenten in Zuidelijk Nederland.

Merel en Marco Ammerlaan, salesdirector Nederland, België en Frankrijk, hebben in goed overleg besloten dat het gezamenlijke avontuur eindigt. Merel wil een nieuwe weg inslaan en gaat zich de komende tijd verdiepen in diverse opties. Wellicht wordt het een nieuwe uitdaging binnen de reiswereld, waar ze al meer dan twintig jaar ervaring in heeft. “We willen Merel bedanken voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar veel succes met het bepalen van de juiste weg voor haar”, zegt Marco. Merel is nog tot eind januari werkzaam bij Sunny Cars. De vacature die is ontstaan in het salesteam wordt spoedig uitgezet.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.