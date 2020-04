“Met deze training kan je het hele jaar door Japan verkopen”

Japan National Tourism Organisation (JNTO) heeft in maart 2020 met trots een onlinetraining voor Nederlandse reisprofessionals over Japan gelanceerd. TravelPro sprak met Yumi Takakubo (Head of Travel Trade Marketing bij JNTO) over deze e-learning.

Takakubo: “De training is bedoeld speciaal voor reisagenten om meer te leren over de noodzakelijke reisinformatie over Japan. Denk aan de beste reistijd, betaalmogelijkheden, de gesproken talen, regio’s om te bezoeken en hoe je daar kunt komen. De training bestaat uit vijf modules en duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Reisagenten kunnen de training zowel op hun computer als telefoon voltooien.”

Vooroordelen

Volgens Takakubo denken veel reisprofessionals dat Japan moeilijk te verkopen is. “Daarom is het belangrijk om de training te volgen, zodat we die vooroordelen kunnen wegnemen. Veel mensen denken dat Japan duur is en dat de taalbarrière voor problemen gaat zorgen. Maar niets is minder waar. Japan is namelijk makkelijk om te verkennen en onze training zorgt voor de juiste informatie. Na de training kunnen reisagenten daarom met een gerust hart een vakantie naar Japan voorstellen aan hun klanten. We nemen veelgestelde vragen op in de training, zodat reisprofessionals de juiste informatie hebben om de meeste vragen van hun klanten te beantwoorden. De e-learning is een nuttig hulpmiddel voor om een specialist van niveau 1 te worden. We zullen in de nabije toekomst een tussentijdse cursus op niveau 2 aanbieden om de kennis verder te verdiepen.”

Meer reizigers

Na de training krijgen deelnemers een online certificaat en degenen die de e-learning in april voltooid krijgt een klein geschenk. “Deze gaan we versturen als we weer in onze normale werkroutine zitten. Maar reisagenten kunnen hier meer details over vinden op www.japantravel-ott.nl. In 2015 bezochten 49.473 Nederlandse toeristen Japan, en in 2019 is dit aantal gestegen tot 79.479. Een stijging van ongeveer 30.000 in vijf jaar is ongelooflijk, en we verwachten de komende jaren meer reizigers. Japan heeft vier seizoenen, net als Nederland. Men vindt dat je in het voorjaar naar Japan moet gaan voor de kersenbloesem en in het najaar voor het loofseizoen. Maar ook mei is een mooie maand om Japan te bezoeken, met oogverblindend groen en mooie zonnige dagen. De kennis van dergelijke seizoenen maakt het dat je Japan het hele jaar door kunt verkopen.”

Uitstapjes

“Wat betreft een mooie plaats om te bezoeken, wil ik graag ‘Dejima’ in Nagasaki Prefecture introduceren. Een plaats die gerelateerd is aan Nederland. Van 1639 tot 1854, toen Japan zich afsloot van de buitenwereld, hadden we alleen nog contact met Nederland bij Dejima, dat een belangrijk punt was in de modernisering van Japan. Een kunstmatig eiland wordt daar nu gerestaureerd en bevat historische gebouwen, een museum en een miniatuurmodel van het voormalige eiland. Nagasaki is een stad op het eiland Kyushu in het zuidelijke deel van Japan. Het eiland kent een overvloed aan natuur, waaronder actieve vulkanen en sfeervolle Japanse herbergen met openlucht warmwaterbronnen. Voor meer suggesties voor uitstapjes kan je terecht op onze informatieve website www.japan.travel/en/uk/. We hopen dat veel reisagenten onze training zullen voltooien. Uiteraard beantwoorden we bij JNTO maar al te graag vragen van reisagenten. Dus neem vooral contact met ons op.”

