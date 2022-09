Micazu zoekt Customer Care medewerker

Ben je klaar voor een nieuwe stap?

Word jij één van onze nieuwe collega’s? Ben jij diegene die altijd klaar staat voor onze verhuurders én huurders? Ben jij net zo ambitieus als wij? Wij zijn op zoek naar enthousiaste Customer Care medewerk(st)ers voor meerdere talen die wij aanbieden op ons platform:

Spaanstalig

Franstalig

Duitstalig

Engelstalig

Spreek en schrijf jij één of meer van deze talen vloeiend, neem dan deze stap!

Wie zijn wij?

Wij zijn Micazu, hét online platform waar al duizenden Nederlanders zelf hun vakantiehuis verhuren, vanuit meer dan 60 landen met bijna 10.000 vakantiehuizen op onze website. Elke dag komen hier meer woningen bij en dit jaar gaan wij de stap maken; dit wordt het jaar van onze internationalisering. Wij zijn een jong bedrijf, waar jouw mening telt. Binnen dit team is de frisse blik van iemand met ervaring in Customer Care zeer welkom! Ons kantoor is in Den Haag (direct naast NS-station Hollands Spoor). Dus met de trein perfect te bereiken vanuit Leiden of Rotterdam.

Wat ga je doen:

Dagelijks contact met onze verhuurders en huurders. De meeste communicatie verloopt per e-mail. Van vragen over hoe onze website werkt, hoe een verhuurder zijn tarieven aanpast, tot het helpen van verhuurders om hun advertentie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Wij hebben een open bedrijfsstructuur. Jij bent onderdeel van een hecht team. Jouw mening telt en in elke vergadering wordt er besproken hoe wij de organisatie kunnen verbeteren en hoe wij de concurrentie voor blijven. Service is je op het lijf geschreven en je ziet kansen om de beleving van de verhuurder te verbeteren.

Hoe het is om te werken in het Customer Care-team van Micazu?

Dat vertellen wij je hieronder:

Benjamin: ‘Het Customer Care team van Micazu is een team waarin verschillende karakters bij elkaar komen. Allemaal hebben we ervaring in verschillende vormen van klantenservice en dat brengen we met elkaar mooi samen. Het fijne aan werken bij Micazu is dat er wordt gekeken naar ieders persoonlijke kwaliteiten en dat er ruimte is om daarin verder te ontwikkelen.’

Rogier: ‘Het is fijn werken in een klein en gemotiveerd team. Je kan direct schakelen met een andere afdeling, mocht dit nodig zijn en daardoor kunnen wij alle vragen ook razendsnel beantwoorden. De dag starten we altijd met een korte rondvraag over de planning van de dag en aan welke projecten je gaat werken.’

Anneke: ‘Het Customer Care team van Micazu is een klein en hecht team. Diverse karakters met verschillende kwaliteiten komen hier samen en zorgen voor een dynamische werkomgeving. Tussen het harde werken door is er altijd tijd voor een praatje of een lach en bij vragen staan collega’s altijd voor je klaar. Dit vertaalt zich in de fijne en familaire sfeer die er binnen het Customer Care team hangt. Er is oog en ruimte voor het individu, je eigen wensen & ambities en wordt er echt gekeken naar jou als persoon. Al met al ben ik nog geen dag met tegenzin naar mijn werk gegaan!’