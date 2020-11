Michel Coumans nieuw lid Raad van Commissarissen Transavia

Vandaag is Michel Coumans (68) gestart als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Transavia. Hiermee volgt hij Ype de Haan op van wie na ruim 12 jaar de zittingstermijn als commissaris is verlopen. Michel Coumans vervulde diverse managementrollen in de luchtvaartsector, was Managing Director bij KLM Cityhopper en lid van de Executive Committee van KLM en vervolgens van Alitalia.