Michel ter Borg (Kilroy) young talent aan tafel bestuur ANVR

Het bestuur van de ANVR heeft een opvolger gevonden voor Corné Hoogendoorn als ANVR young talent aan tafel. De komende 12 maanden wordt die positie ingevuld door Michel ten Borg, sales manager bij Kilroy travels. Ter Borg is gekozen na een selectieprocedure waarbij maar liefst 10 jonge talenten hun interesse hadden kenbaar gemaakt in de vrijgekomen rol.

​”Een paar jaar geleden hebben we Young ANVR opgericht, een pool van jonge talenten bij ANVR reisondernemingen die we graag dichter bij de ANVR willen betrekken. Voor de derde keer bieden we één young talent de mogelijkheid een jaar lang mee te denken en te praten met het bestuur over alle onderwerpen die op de agenda van de vereniging staan”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “Omdat het niet om een statutaire zetel gaat heeft het young talent geen formeel stemrecht, maar in de praktijk wordt er niet heel vaak over onderwerpen gestemd. We hopen dat Michel – net als zijn voorgangers – met nieuwe en frisse ideeën komt die de discussie voeden en de uiteindelijke besluitvorming verbeteren”.

Michel zegt: “Ik heb ontzettend veel zin en motivatie om het komende jaar onderdeel van het ANVR bestuur te zijn met alle kansen en uitdagingen die dit jaar zal brengen”.

Author Arjen Lutgendorff