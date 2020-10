Mieke Padberg (Travel Counsellors) overleden

“Afgelopen vrijdagavond is Travel Counsellor Mieke Padberg, zoals ze zelf zei ‘aan haar laatste reis begonnen’ en op de veel te jonge leeftijd van 64 jaar overleden”, Dat laat Fred van Eijk (directeur van Travel Counsellors Nederland en België) weten.

Mieke Padberg, uit Enschede, was een grote bekende in de reisbranche. Haar lange carrière startte in Oldenzaal, bij het toenmalige Rottink Reizen BV. Daarna heeft haar loopbaan een vervolg gekregen bij Arke Reizen, het huidige TUI. Na een korte uitstap naar Silverjet Vakanties is ze in 2005 als Travel Counsellor verder gegaan. “Mieke was de allereerste Travel Counsellor die de overeenkomst met mij tekende en startte als ZRA in november 2005”, zegt Van Eijk. “Mieke was fundamenteel in de opbouw van Travel Counsellors, en als pionier met haar opgedane ervaring en goede reputatie was zij ook van groot belang voor de ZRA-ontwikkeling in Nederland. Samen met mijn zoon Alexander opende Mieke het eerste echte kantoor van Travel Counsellors in Den Haag. Dat voelde zo dierbaar en dichtbij; familie, vrienden en collega’s samen. Mooie herinneringen.”

Eeuwig dankbaar

Van Eijk: “Ik had groot vertrouwen in Travel Counsellors, maar aan zelfvertrouwen heb je helemaal niks totdat iemand het met je deelt. En dat was Mieke. De allereerste. Iedereen heeft een bevestiging nodig en zij gaf mij dat en daar blijf ik haar eeuwig dankbaar voor. En niet zo maar iemand. Mieke, met zoveel ervaring en respect in de Nederlandse reisbranche. De organisatie is haar dan ook eeuwig dankbaar. Er is echter veel meer dan zakelijke overeenkomsten. In die 15 jaar hebben wij Mieke leren kennen als een oprechte en sterke vrouw. Altijd met belangstelling in een ander, sociaal, empathisch en positief. Mieke had veel van de wereld gezien en overal vrienden gemaakt. Ook had zij nog een lijstje met reiswensen en hoe spijtig en verdrietig, dat ze hier niet meer aan toe is gekomen. Mieke wordt gemist.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.