Mijlpaal voor Personal Touch Travel

Personal Touch Travel heeft zondag 5 juni een mijlpaal bereikt. Op die dag werd dossier nummer 100.000 in BAS geboekt.

‘We vonden het een leuk idee in het kader van de leukste club van Nederland om hier een cadeau voor te geven’, zegt Arjan Kastelein, directeur van Personal Touch Travel.

Sinds februari van dit jaar gaan de boekingen heel hard. De mijlpaal werd daarom ook eerder bereikt dan gedacht.

‘We hebben ruim vooraf de ZRA’s hierover geïnformeerd en het was heel grappig te zien dat iedereen hiermee bezig was. Sinds dag 1 werken we samen met BAS/Fadiro en daarom hebben we directeur Theo Hoving ook gevraagd samen deze prijs te geven; Theo was meteen enthousiast om mee te doen.’

Zelfstandig reisadviseur van het eerste uur Annelies Stevens bleek de winnaar. Ze kreeg het cadeau, een verrassingspakket met lekkernijen, woensdag thuisbezorgd.

Foto: Annelies Stevens en Arjan Kastelein.

Author Theo de Reus