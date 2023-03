Mijn Reiskennis zoekt Account Support Medewerker

Deel dit artikel

Vacature: Account support Medewerker

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf en is jouw passie voor reizen net zo groot als die van ons? Dan maken wij graag kennis met jou!

Travelcenter de Wit is al vele jaren een begrip in de reiswereld met onze filialen in Veghel, Heesch, Rosmalen Gemert en Uden behoren we al dertig jaar tot de top van de Nederlandse Reisbranche. Wij kennen de reiswereld en weten waar en hoe we moeten zoeken zodat wij onze klanten de beste reis aan kunnen bieden.

Mijn ReisKennis is een onderdeel van Travelcenter de Wit dat bestaat uit 39 professionele Zelfstandig Reisagenten (ZRA) en staat bekend om de zorgvuldige en persoonlijke service. De service voor deze zelfstandig reisagenten wordt verleend vanuit het hoofdkantoor van Travelcenter de Wit in Veghel. Om deze successen te kunnen voortzetten zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega om ons ZRA team te versterken.

Omschrijving / wat ga je doen?

Als account support medewerker ben je in staat om alles achter de schermen goed te laten verlopen. Jij biedt hulp aan de zelfstandig reisagenten per mail en telefonisch, wanneer dit nodig is en beantwoord de vraagstukken. Jij bent samen met het team verantwoordelijk voor de afdeling van Mijn ReisKennis. Het inboeken en verwerken van facturen is jou niet onbekend. Vanuit jouw enthousiasme en leergierigheid verwachten wij dat jij de volgende taken met vertrouwen oppakt;

inwerken van nieuwe ZRA’s

trainingen van systemen verzorgen

dagelijks contact met ZRA’s per email en telefoon

bijdrage bij vergadering met de ZRA’s

administratieve verwerking van boekingen

assisteren van werkzaamheden bij het backoffice team

organiseren van de jaarlijkse Mijn ReisKennis studiereis

Wij zijn op zoek:

Wij zijn op zoek naar een representatieve collega die communicatief vaardig en resultaatgericht is, zorgvuldig te werk gaat en prioriteiten kan stellen. Jij ziet het als een uitdaging om ZRA’s te helpen met (complexe) vraagstukken.

Onze ideale kandidaat:

je hebt een MBO 4 of HBO opleiding afgerond.

ervaring als reisadviseur is een pré.

je bent flexibel, zelfstandig collegiaal en servicegericht.

je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift (Engels en Duits is een pré).

je hebt affiniteit met de reisbranche.

je bent goed in het stellen van prioriteiten en bent resultaatgericht.

is minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Waarom werken bij Mijn ReisKennis/ Travelcenter de Wit?

Wij bieden een uitdagende functie (minimaal 32 uur) in een groeiend bedrijf en salaris naar opleiding/ervaring conform de CAO Reisbranche. Je komt in een enthousiast team met gedreven collega’s. Word jij onze nieuwe collega dan is er ruimte om trainingen te volgen en om op studiereis te gaan om je kennis te verbreden. Je krijgt veel vrijheid en de mogelijkheid om je sterk te ontwikkelen. Wij hebben fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling, kortingen op eigen reizen, (ook familie) en profiteer je van een reisverzekering

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je graag deel uitmaken van een gedreven en gemotiveerd team? Stuur dan een pakkende motivatiebrief en jouw recente CV inclusief pasfoto.

Soort dienstverband: Fulltime

Hoe solliciteer je?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je graag deel uitmaken van een gedreven en gemotiveerd team? Stuur dan een pakkende motivatiebrief en jouw recente CV inclusief pasfoto naar vacatures@travelcenterdewit.nl.

Auteur Tina Bakker