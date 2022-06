Mike Bosman voegt zich bij de Corendon-familie op Curaçao

Deel dit artikel

Per 1 september aanstaande start Mike Bosman in een nieuwe rol als resortmanager van het Mangrove Beach Resort. Biray Ogut zal als Regional Director Corendon’s Hotels en Resorts op het eiland Curaçao blijven leiden en begeleiden. Midden in de corona pandemie opende dit hotel haar deuren op 1 jui 2020. Het aan het zuid strand gelegen resort met 399 kamers is sinds september 2021 onderdeel van Curio by Hilton. Het resort heeft elf eet- en drinkgelegenheden, vier zwembaden, een ultramodern Aquapark, een 24/7 fitnesscentrum, een privéstrand en nog veel meer.

De bouw van een extra resort naast het bestaande Mangrove Beach Resort is al begonnen en dit nieuwe resort met 311 kamers zal in het derde kwartaal van 2023 worden opgeleverd. Onder welke naam het hotel de deuren opent, is nog niet duidelijk. Wel zal het weer een ander concept omvatten met onder meer een fantastische beachclub. Dit is slechts één van de vele plannen die Corendon voor de nabije toekomst in petto heeft.

Speerpunt MVO

Atilay Uslu (oprichter en eigenaar van hotels op Curaçao) en Mariska Nunes (Managing Director Corendon Hotels & Resorts) vertellen enthousiast over de aanstelling van Mike: “Hij brengt veel internationale ervaring met zich mee die hij heeft opgedaan in grote hotels en resorts en dat is precies wat we nodig hebben. Ook is Mike iemand die weet hoe hij maatschappelijk verantwoord moet ondernemen. Dat vinden wij enorm belangrijk, zeker ook op Curaçao. Dat heeft hij bij zijn huidige werkgever laten zien toen het hotel werd verkozen tot Meest Duurzame Hotel van Nederland.”

Nieuw Caribisch avontuur

Mike is erg enthousiast over deze nieuwe stap in zijn carrière: “Momenteel werk ik nog als algemeen directeur van blooming bedrijvengroep in Bergen (NH). De komende maanden wil ik alles zo goed mogelijk overdragen om dit prachtbedrijf toekomstbestendig en met een goed gevoel achter te laten. Na vijf en een half jaar is het tijd voor weer een internationaal avontuur. Ik kijk ernaar uit om naar de door mij zo geliefde Caribisch gebied te verhuizen.” Bosman was eerder al in het buitenland werkzaam bij onder andere Vale do Lobo in Portugal, The Belfry in Engeland en Royal Caribbean Cruiselines vanuit Miami.

Author Arjen Lutgendorff