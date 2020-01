Miles Attack voegt Baja Bikes toe

Miles Attack, het multi-partner spaarprogramma voor reisagenten, start op 13 januari met een nieuwe partner: Baja Bikes.

Hiermee voegt het programma een specialist op het gebied van fietstours en fietsverhuur aan haar partners toe. Reisagenten kunnen vanaf nu boekingen registreren op hun Miles Attack- account voor MILES. Baja Bikes biedt 100 MILES per boeking, dit geldt op alle boekingen en het hele jaar door.

aja Bikes biedt wereldwijd Nederlandstalige fietstours aan en is preferred supplier van de meest toonaangevende professionals in de reiswereld. Een account kan worden aangevraagd via info@bajabikes.eu en geeft direct toegang tot het boekingssysteem. Reisagenten kunnen gratis een account aanmaken op milesattack.com. MILES worden verdiend op alle boekingen van Miles Attack-partners en daarnaast door deel te nemen aan de vele activiteiten op het programma, zoals quizzen, e-learnings, etc. MILES kunnen worden besteed in de geïntegreerde webshop met cadeaus en waardebonnen of aan saldo op de Miles Attack Mastercard. Naast Baja Bikes zijn ook Teldar Travel, schauinsland-reizen, Quick Parking, Air Europa, Live To Travel en de Dominicaanse Republiek onderdeel van het programma. Flexible Autos wordt binnenkort aan dit rijtje toegevoegd.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.