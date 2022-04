Minder papierwerk voor reizen naar Spanje

Deel dit artikel

Reizigers naar Spanje hoeven niet langer vooraf het online gezondheidsformulier Spain Travel Health (www.spth.gob.es) in te vullen, wanneer zij beschikken over een geldig digitaal Covid-certificaat.

De versoepeling geldt per woensdag 6 april 2022. Tot nu toe moesten reizigers voorafgaand aan hun bezoek aan Spanje online of via een app het gezondheidsformulier Spain Travel Health invullen. Bij aankomst op de Spaanse vliegvelden en in Spaanse havens moest hiervan een bewijs worden getoond, in print of via een app.

Deze regel is nu geschrapt voor reizigers die in het bezit zijn van een geldig digitaal Covid-certificaat van de Europese Unie of gelijkwaardig. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij zijn gevaccineerd, genezen of getest.

De Spaanse overheid adviseert om vooraf te checken of het digitale Covid-certificaat geldig is via deze link.

Author Sharon Evers