Minister Van Nieuwenhuizen wil haalbaarheid vliegticketgarantiefonds onderzoeken

Minister Cora van Nieuwenhuizen is bereid om samen met ANVR, ANWB, Consumentenbond en SGR de mogelijkheid te onderzoeken van een vliegticketgarantiefonds in Nederland. Dit is de uitkomst van een gesprek dat de partijen hierover gisteren hebben gevoerd.

De partijen hebben tijdens het telefonisch overleg nogmaals uitleg gegeven over de forse gevolgen voor consumenten als luchtvaartmaatschappijen failliet gaan. In de afgelopen 3,5 jaar zijn alleen al in Europa meer dan 20 airlines failliet gegaan.

Consumenten lijden hierdoor miljoenen euro’s schade doordat zij hun ticketgeld kwijt raken en, als zij al op de bestemming zijn, vaak tegen hoge kosten een terugvlucht moeten boeken. De coalitie ‘vliegticketgarantiefonds’ heeft, naar Deens voorbeeld, een voorstel ontwikkeld waarbij reizigers een klein bedrag van bijvoorbeeld € 0,25 betalen bovenop de vliegticketprijs ten gunste van het garantiefonds. Uit dit fonds kunnen klanten bij een faillissement van een luchtvaartmaatschappij worden betaald en gerepatrieerd.

De Minister gaf tijdens het overleg aan dit in gezamenlijkheid verder te willen bekijken. Haar voorkeur gaat uit naar een Europese aanpak, maar een specifiek Nederlandse oplossing hoeft dit niet in de weg te staan. Van Nieuwenhuizen heeft de partijen gevraagd om met een nadere uitwerking van het voorstel te komen.

Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB: “We zijn blij dat de minister luistert en bereid is samen met ons het plan verder te onderzoeken. Voor onze 4,8 miljoen leden is het belangrijk dat dit nu een keer geregeld wordt.”

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond: “Een dergelijk garantiefonds kan ervoor zorgen dat reizigers ook in deze onzekere tijd met vertrouwen een vliegticket boeken, omdat ze niet het risico lopen hun geld kwijt te zijn.”

Walter Schut, adjunct-directeur ANVR: “Onze reizigers, maar ook onze ANVR-leden lopen regelmatig tegen het faillissementsprobleem van airlines aan. Wij zijn enthousiast dat we nu samen met het ministerie dit verder kunnen uitwerken.” Erik Jan Reuver, directeur SGR: “In Denemarken is dit inmiddels goed geregeld. Het Deense garantiefonds voert dit uit. SGR kan een SGR Luchtvaartfonds opzetten en de uitvoering verzorgen. Wij werken hier heel graag aan mee om de consument nog beter te beschermen.”

In de komende weken wordt verder gewerkt aan het voorstel. Deze coalitie garantiefonds vliegtickets spreekt eind oktober verder met de minister

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.