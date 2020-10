MKB Nederland: VVD-motie voor voucherbank grote steun in de rug voor reisbranche

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen heeft zojuist een motie ingediend waarin hij de regering oproept om voor 1 december samen met de reisbranche te komen tot een voorstel voor een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers (voucherbank). Deze motie is van groot belang voor het in de benen houden van de sector, dat meldt MKB Nederland op haar website.

Brede steun voor voucherbank

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen de Tweede Kamer op met brede steun deze belangrijke motie voor de voucherbank aan te nemen. De staatssecretaris EZK wijst de motie niet af en dat is goed nieuws. Doordat de coronacrisis tot vandaag en de komende maanden aanhoudt, is er meer financiële ondersteuning nodig voor de aanbieders van reispakketten.

Veel klanten willen geld terug

“De reisbranche heeft het ongekend zwaar. En als het advies van het OMT om de komende kerst niet op vakantie te gaan wordt overgenomen, wordt het allemaal nog erger. Veel klanten die de afgelopen maanden een voucher hebben gekregen willen hun geld terug, omdat ze ook wel zien dat het allemaal langer gaat duren”, aldus MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof.

Voorkom omvallen ondernemers

“Met name kleine reisbureaus hebben daarvoor de liquiditeit niet meer, zij hebben die pakketreizen immers ook al betaald. Een voucherbank is een zeer voor de hand liggende oplossing om te voorkomen dat vele ondernemers in de branche omvallen. Daar knokken we voor.” De motie is door meerdere partijen ondertekend en is goed ontvangen in het debat. Er lijkt zich dus een brede steun af te tekenen.

