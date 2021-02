Mohsin inspireert duizenden volgers: van reizen tot taalcursus

2020 zou een geweldig jaar worden voor Mohsin Amdaouech van reis community #Nietnadenkengewoondoen, die ruim drie jaar geleden zijn online reisbureau startte. Alle groepsreizen voor 2020 waren al uitverkocht, maar het liep helaas anders. Even nam hij rust, maar Mohsin kon en wilde niet langer stil blijven zitten. Eén van zijn plannen rolde hij onlangs uit: de Travel Languages Academy. “Ik wil mensen verbinden.”

Het verhaal van Mohsin is bij velen bekend, maar blijft indrukwekkend. Tijdens de wereldreis die hij zo’n zes jaar geleden maakte na het behalen van zijn hbo-diploma groeide het aantal volgers van zijn Facebook-account en daarmee ook zijn bekendheid. Inmiddels volgen bijna 61.000 mensen hem op Facebook en ook op het aantal volgers van zijn Instagram-accounts @mohsinopwereldreis en @nietnadenkengewoondoen is menig reisorganisatie ‘jaloers’. TravelPro vroeg hem hoe het met hem gaat en hoe hij de toekomst ziet. Het volledige interview met Moshin en andere artikelen vind je in TravelPro #6 van 12 februari jl.

